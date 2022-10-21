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Это случилось! «Дом Дракона» обскакал «Властелина колец. Кольца власти» по просмотрам

Источник: HBO

Свежие данные аналитической конторы Nielsen подтвердили неизбежное — при сохранившейся динамике повышения интереса к «Дому Дракона» и понижения оного к «Властелину колец. Кольцам власти» история о Таргариенах на середине сезона обогнала поделку Amazon в рейтинговой таблице.

Фирма обнародовала данные по стриминговым просмотрам за период с 19 по 25 сентября, и в этот период с выходом своего шестого эпизода «Дом Дракона» вырвался вперёд, оставив позади крупнобюджетный фанфик о Второй эпохе Средиземья.

Первая десятка стриминговых лидеров предпоследней недели сентября выглядит так:

Теги
Дом ДраконаВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (3)

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