Это случилось! «Дом Дракона» обскакал «Властелина колец. Кольца власти» по просмотрам

Свежие данные аналитической конторы Nielsen подтвердили неизбежное — при сохранившейся динамике повышения интереса к «Дому Дракона» и понижения оного к «Властелину колец. Кольцам власти» история о Таргариенах на середине сезона обогнала поделку Amazon в рейтинговой таблице.
Фирма обнародовала данные по стриминговым просмотрам за период с 19 по 25 сентября, и в этот период с выходом своего шестого эпизода «Дом Дракона» вырвался вперёд, оставив позади крупнобюджетный фанфик о Второй эпохе Средиземья.
Первая десятка стриминговых лидеров предпоследней недели сентября выглядит так:
- №ФильмСервисЭпизодымлн минут
- 1Netflix103658
- 2Netflix501110
- 3HBO Max61008
- 4Amazon5977
- 5Netflix51918
- 6Netflix18817
- 7Netflix1717
- 8«Лу»Netflix1681
- 9Netflix13675
- 10«Эль Рей: Висенте Фернандес»Netflix36648
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