Дженсен Эклс в качалке напоминает о своих супергеройских силах в «Пацанах»

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Пацаны» точно знает, чего жаждут поклонники антигеройской сатиры — побольше контента с новым альфачом сериала. Все эти ваши официальные промо-арты с новыми супергероинями и даже «пиратские» закадровые фоточки — это, конечно, хорошо. Но где настоящий, качественный контент?

Не извольте беспокоиться, он есть у админов соцсетей проекта. Как вам такое — свежее архивное фото с мощным плечом Солдатика? Другое дело, правда ведь? Снимок наверняка сделан в тайном спортзале злобных русских, державших первого супергероя США в своих застенках, пока в третьем сезоне его оттуда не вытащили наши бравые ребята во главе с Бутчером. За это время Дженсен Эклс успел накачать бицепсы и бороду. Уважаемо.

Съёмки прдолжения кровавого безумия под руководством шоураннера Эрика Крипке идут своим чередом в Торонто. О дате выхода четвёртого сезона пока никто не заикается, но и без того понятно, что новых эпизодов стоит ждать не раньше середины следующего года.