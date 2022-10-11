Девочки Хоумлендера? Знакомьтесь с новыми супергероинями четвёртого сезона «Пацанов» (фото)

Корпорация Vought International с гордостью представляет пополнение в супергеройских рядах — в сети появились промо-фото супергероинь Фейерверк (Вэлори Керри) и Сестра Сейдж (Сьюзэн Хэйард), которые появятся в четвёртом сезоне «Пацанов».

Их роль в сюжете тщательно скрывается — тут даже знание первоисточника не поможет. Шоураннер антигеройской сатиры Эрик Крипке, трудящийся в составе творческого коллектива на съёмках продолжения в Торонто, сообщил, что это оригинальные персонажи.

В остальных ролях задействованы знакомые всё лица: Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джек Куэйд, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Томер Капон, Чейс Кроуфорд, Джесси Т. Ашер, Клаудиа Думит и Колби Минифи.