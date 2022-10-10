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Фанат выбежал на сцену во время выступления CL Сочная и сексуально раскованная злодейка Титания на свежих промо «Женщины-Халка» Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии Ана де Армас знает, что вы будете пересматривать секс-сцены «Блондинки», и её от этого тошнит Кей-поп-релизы недели: что выходило с 3 по 9 октября, но не было упомянуто ранее
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Ходячий секс! Джамила Джамил демонстрирует чудеса ловкости и гибкости на закадровом видео «Женщины-Халка»

Источник: Disney+

Ставшая одним из немногих украшений «Женщины-Халка» Джамила Джамил не стала ходить вокруг да около и раскрыла главный секрет сексуальности своей героини, Титании. Нет, это не декольте до пола... а очень узкие леггинсы, примерно на три размера меньше нужного. Словом, красота требует жертв.

Сам процесс перевоплощения в строноногую лань Джамил даже запечатлела на видео:

Актриса, не привыкшая выбирать выражения, чуть раньше уже успела поцапаться с интернет-сексистами, невзлюбившими сериал, объяснив им, куда пойти со своим мнением, и куда именно его засунуть.

К счастью для всех нас, «Женщина-Халке» завершится уже на этой неделе девятым эпизодом, однако нет никаких гарантий, что героиня Татьяны Маслани в другое время и в другом месте.

Теги
ВидеоЖенщина-Халк: Адвокат
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Источник фотографий: Depositphotos

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