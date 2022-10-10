Ходячий секс! Джамила Джамил демонстрирует чудеса ловкости и гибкости на закадровом видео «Женщины-Халка»

Ставшая одним из немногих украшений «Женщины-Халка» Джамила Джамил не стала ходить вокруг да около и раскрыла главный секрет сексуальности своей героини, Титании. Нет, это не декольте до пола... а очень узкие леггинсы, примерно на три размера меньше нужного. Словом, красота требует жертв.

Сам процесс перевоплощения в строноногую лань Джамил даже запечатлела на видео:



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Актриса, не привыкшая выбирать выражения, чуть раньше уже успела поцапаться с интернет-сексистами, невзлюбившими сериал, объяснив им, куда пойти со своим мнением, и куда именно его засунуть.

К счастью для всех нас, «Женщина-Халке» завершится уже на этой неделе девятым эпизодом, однако нет никаких гарантий, что героиня Татьяны Маслани в другое время и в другом месте.