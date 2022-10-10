Поиск сокровищ, перестрелки и космический мотоцикл в трейлере пятого сезона «Звёздного пути: Дискавери»

Первый взгляд на пятый сезон «Звёздного пути: Дискавери» довольно лаконичен, но многое проясняет. Главные герои нацелены найти величайшее сокровище в известной галактике, и путь их будет непрост. Продолжение шоу сосредоточится на раскрытой тайне, которая толкнёт персонажей на поиски древней силы, существование которой скрывалось веками.

Ранее исполнитель одной из главных ролей проекта Даг Джонс рассказал о своей подготовке к пятому сезону шоу, требующей серьёзного перевоплощения.

Релиз пятого сезона «Звёздного пути: Дискавери» запланирован на следующий год.