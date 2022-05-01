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Открывающая сцена анонсирует важную миссию героев сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»

Капитан Пайк и его команда отправляются на поиски новых миров и цивилизаций. В сети опубликована открывающая сцена многосерийной приключенческой фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры», премьера которой состоится на стриминговом сервисе Paramount+ 5 мая.

Спин-офф «Звёздного пути: Дискавери» расскажет о том, как бравый капитан Кристофер Пайк (Энсон Маунт), Спок (Итан Пек) и Номер один (Ребекка Ромейн) на борту знаменитого космического корабля «Энтерпрайз» отправятся исследовать неизведанные уголки галактики.

В сериале также снимаются Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг, Джесс Буш и Мелисса Навиа. Шоураннерами сериала выступают Акива Голдсман и Генри Алонсо Майерс («Волшебники»).

Теги
ВидеоЗвёздный путь: Странные новые миры
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Источник фотографий: Depositphotos

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