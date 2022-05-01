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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Уголовники Андрей Мерзликиин и Юрий Чурсин в комедии «Абсурд»

Красота! Зона есть, а зэков нет. Отечественный стриминговый сервис Premier опубликовал трейлер многосерийной комедии «Абсурд» с Андреем Мерзликиным, Юрием Чурсиным и Алексеем Маклаковым в главных ролях. Премьера для подписчиков цифровой платформы состоится 12 мая.

В зону города Энска едет профильная делегация из-за рубежа. Начальство зоны в панике, ведь известно же, в Европе и зэки особые — элитные, а нашенский контингент гостям и показать-то стыдно. Больно уж непрезентабельный. Поэтому руководство на время заменяет настоящих заключённых желающими подзаработать актёрами. По ошибке трёх уголовников забывают вывезти и сдают на поруки местным полицейским. Ситуацию усугубляет ещё и то, что начальство энской тюрьмы вместе с заключёнными замешаны в тайной добыче алмазов.

Теги
ВидеоАбсурдТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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