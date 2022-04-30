Отлетались! «Космические силы» Стива Карелла закрыты на втором сезоне

Полёт выдался яркий, но недолгий. Стриминговый сервис Netflix решил не продлевать «Космические войска» на третий сезон. Многосерийная комедия со Стивом Кареллом и Джоном Малковичем отправляется в отставку. Причину закрытия не объяснили, но она, скорее всего, тривиальная — зрители особого интереса к проекту не проявили.

По данным известной аналитической конторы Nielsen, после выхода в феврале второго сезона сериал крайне недолго погостил на нижних строчках первой десятки премьер и быстро оттуда вылетел.

В комедии о генерале космических сил США Марке Р. Нёрде (Карелл) и его бравой команде также снимались Бен Шварц, Джейн Линч, Ноа Эммерих, Диана Сильверс, Джимми О. Ян, Тоуни Ньюсом, Дон Лейк и Пэттон Освальт. Шоураннерами числились создатель проекта Грег Дэниелс («Офис») и Норм Хискок («Парки и зоны отдыха»).