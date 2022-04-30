Режиссёр «Лунного Рыцаря» рассказал, чем закончится сериал

После CGI-гиппопотама (богини Таурт) «Лунному Рыцарю» терять, в общем-то, нечего, однако постановщик Мохамед Диаб говорит, что ещё не закончил с вот-это-поворотами.

Я надеюсь, что всем понравится завершение нашей истории. Чувствую, что так и будет. Мы подготовили несколько сюрпризов. Зрители заслуживают крутых экшен-сцен и не только. В сериале будет несколько неожиданных решений, которые станут лучшим окончанием нашего пути. Мохамед Диаб

Словом, всё по методичке, типичный финал Marvel.

Среди однозначных плюсов сериала стоит отметить игру Оскара Айзека в четвёртой и пятых сериях, где, наконец, появилось что играть. Итан Хоук и Мэй Каламави тоже заслуживают отдельного внимания, а вот почему в последних сериалах Marvel такой обескураживающе низкий уровень визуальных эффектов, объяснить сложнее.

Что касается будущего Лунного Рыцаря, Айзек ясно дал понять, мол, на такое ещё не подписывался, зато он озвучивает Человека-паука 2099 в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные 2», первая часть которого получила «Оскар».