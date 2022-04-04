 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ещё одно важное пополнение в «Дюне: Часть 2»! Остин Батлер может сыграть миловидного Харконнена Дракула Николас Кейдж на первых фото со съёмок хоррор-комедии «Ренфилд» Неделя игр на КГ — главные новости 21–27 марта Эми Адамс начнёт превращаться в злую суку уже этой осенью Королевская битва Vampire: The Masquerade — Bloodhunt получила дату выхода
3
СЕРИАЛЫ
301
 
Прямая ссылка на новость:

Оскар Айзек и компания рассказывают о создании «Лунного Рыцаря»

Даже если вас не впечатлит сюжет «Лунного Рыцаря» или его реализация, вы обязательно получите удовольствие от достоверной репрезентации древней египетской культуры. По крайней мере это вам обещают Оскар Айзек, Итан Хоук и остальные участники творческой команды сериала.

Фантастический экшен о супергерое с множественным расстройством личности срежиссировали постановщики «Паранормального» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед вместе с шоураннером проекта Мохамедом Диабом. Сценарий написал Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла»). Второй эпизод выходит на Disney+ через несколько дней.

Теги
ВидеоЛунный Рыцарь
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

8Супергерой Нова получит сольник от Marvel Studios 2Сбавим обороты. «Лунный Рыцарь» — единственный проект Оскара Айзека в Marvel 32Режиссёр Marvel раскритиковал «Чудо-женщину: 1984»: «Это позорище!»

Тоже интересно

22Не захотели брать Хьюго Уивинга в «Матрицу 4»? Так он снялся в другом киберпанке (видео) 9«Человек-паук: Нет пути домой» заработал в международном прокате больше миллиарда и может обогнать «Аватара» дома 6Студия Paramount ставит крест на 2022-м: «Тихое место» и «Трансформеры» меняют даты выхода 3«Призрак в доспехах: Комплекс одиночки 2045» — дата премьеры и основной трейлер второго сезона аниме 0«Мобильный доспех Гандам: Ведьма с Меркурия» — тизер нового телевизионного аниме легендарного меха-франчайза

Далее на КГ

21
Терминатрикс в здании — вышел трейлер экшен-комедии «Ботан и супербаба» от Ильи Куликова
 9
Крис Хемсворт божественно объявляет начало пресс-тура фильма «Тор: Любовь и гром»
 10
Возрождение классики: анонсирован квест Return to Monkey Island
 3
Первый взгляд на Цири, Йеннифэр и Геральта на фото со съёмкок третьего сезона «Ведьмака»
 1
Крис Пайн прокомментировал своё возможное возвращение в «Чудо-женщине 3»
 2
Что смотреть на этой неделе: шпионский триллер с Крисом Пайном и что-то непонятное с Мишель Йео
 19
WoT и всё, ребята! Создатели World of Tanks покидают Россию и Белоруссию
 3
Новый ролик «Доктора Стрэнджа 2» отсылает к анимационному «Что, если?»
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 4
Гэри Олдман воссоединится с Кристофером Ноланом для работы над «Оппенгеймером»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 438: Женский квикенинг
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 509: «Чудаки навсегда», «Оскар 2022» и Уилл Смит
 
1Ноль кадров в секунду – 415: Школа Кей-Кота
 
 
9ЕВА – 470: Матёрые уставшие анимешники
 
6Телеовощи – 437: Биг Мак в поисках злодея
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru