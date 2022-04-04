Оскар Айзек и компания рассказывают о создании «Лунного Рыцаря»

Даже если вас не впечатлит сюжет «Лунного Рыцаря» или его реализация, вы обязательно получите удовольствие от достоверной репрезентации древней египетской культуры. По крайней мере это вам обещают Оскар Айзек, Итан Хоук и остальные участники творческой команды сериала.

Фантастический экшен о супергерое с множественным расстройством личности срежиссировали постановщики «Паранормального» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед вместе с шоураннером проекта Мохамедом Диабом. Сценарий написал Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла»). Второй эпизод выходит на Disney+ через несколько дней.