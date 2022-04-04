Первый взгляд на Цири, Йеннифэр и Геральта на фото со съёмкок третьего сезона «Ведьмака»

Горшочек продолжает варить — Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра уже облачились в меховые шубки ради съёмок третьего сезона «Ведьмака», которые только что стартовали официально. Вот уже и первые фото с площадки есть в качестве доказательства. Судя по всему, создатели вознамерились выпустить продолжение в срок, а значит можно ожидать премьеру в конце 2022 — начале 2023 года.

Второй сезон фэнтези, вышедший 17 декабря прошлого года, продемонстрировал мощный старт — лучший среди всех англоязычных сериалов Netflix, однако только что этот результат покорился второму сезону «Бриджертонов».

Также недавно стало известно, что к актёрскому составу сериала присоединилась Сафия Ингар — надо полагать, это лишь первый из предстоящих анонсов.