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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Кобра Кай» популярнее «Ведьмака» и «Книги Бобы Фетта» — опубликован топ самых просматриваемых сериалов

Источник: Netflix

«Кобра Кай» продолжает удивлять. Сериал, не так давно получивший продление на 5 сезон, представил на суд публики свой четвёртый сезон и, если цифры не врут, сильно всех впечатлил. Штука ли, обойти дебютировавшего двумя неделями ранее «Ведьмака» и демонстрирующего уверенный ход «Соколиного глаза»! Сильно позади осталась и «Книга Бобы Фетта», что совсем не странно — на тот момент вышел всего один эпизод, и тот унылый.

Топ-10 самых популярных оригинальных сериалов на стриминге с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 года выглядит так:

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Источник фотографий: Depositphotos

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