«Кобра Кай» популярнее «Ведьмака» и «Книги Бобы Фетта» — опубликован топ самых просматриваемых сериалов

«Кобра Кай» продолжает удивлять. Сериал, не так давно получивший продление на 5 сезон, представил на суд публики свой четвёртый сезон и, если цифры не врут, сильно всех впечатлил. Штука ли, обойти дебютировавшего двумя неделями ранее «Ведьмака» и демонстрирующего уверенный ход «Соколиного глаза»! Сильно позади осталась и «Книга Бобы Фетта», что совсем не странно — на тот момент вышел всего один эпизод, и тот унылый.
Топ-10 самых популярных оригинальных сериалов на стриминге с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 года выглядит так:
- №СериалСервисЭпизодовмлн минут
- 1NETFLIX402 423
- 2NETFLIX161 827
- 3NETFLIX201 110
- 4Amazon8630
- 5Disney+6539
- 6«Натурал глазами гея»NETFLIX52466
- 7NETFLIX28452
- 8Disney+1389
- 9«Прошлое не отпустит»NETFLIX8349
- 10«Величайший повар Британии»NETFLIX75338
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