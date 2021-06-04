Рейтинги не помогли: уже закрытое «Наследие Юпитера» оказалось в числе самых популярных сериалов на стриминге

Кажется, Netflix знает больше нас и даже больше Nielsen. Закрытое буквально накануне «Наследие Юпитера» дебютировало в еженедельном рейтинге самых популярных сериалов потоковых сервисов с 3 по 9 мая 2021 года — причина, очевидно, не слишком веская (по мнению стриминг-гиганта), чтобы продолжать вбухивать сотни миллионов долларов в создание весьма средней супергероической драмы. Собственно, это многое говорит о подобного рода списках и том, как они составляются.
Возглавили рейтинг почётные ветераны, «Анатомия страсти» и «Морская полиция: Спецотдел», а вся десятка выглядит так:
- №СериалСервисЭпизодовмлн минут
- 1NETFLIX370733
- 2NETFLIX353721
- 3«Наследие Юпитера»(/tv/jupiterslegacy/)NETFLIX8696
- 4HULU40690
- 5NETFLIX310658
- 6«Селена»NETFLIX18639
- 7NETFLIX8555
- 8NETFLIX9519
- 9«Сыновья Сэма. Падение во тьму»NETFLIX4461
- 10NETFLIX25456
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: