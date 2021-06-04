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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Рейтинги не помогли: уже закрытое «Наследие Юпитера» оказалось в числе самых популярных сериалов на стриминге

Кажется, Netflix знает больше нас и даже больше Nielsen. Закрытое буквально накануне «Наследие Юпитера» дебютировало в еженедельном рейтинге самых популярных сериалов потоковых сервисов с 3 по 9 мая 2021 года — причина, очевидно, не слишком веская (по мнению стриминг-гиганта), чтобы продолжать вбухивать сотни миллионов долларов в создание весьма средней супергероической драмы. Собственно, это многое говорит о подобного рода списках и том, как они составляются.

Возглавили рейтинг почётные ветераны, «Анатомия страсти» и «Морская полиция: Спецотдел», а вся десятка выглядит так:

Теги
Наследие Юпитера
Комментарии (3)

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