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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Новый хит Netflix «Тень и кость» деклассировал «Сокола и Зимнего солдата»

Второй сериал Marvel для Disney+ «Сокол и Зимний солдат» с самого начала не демонстрировал того, чего от него ждали — ни по части рейтингов, ни по части происходящего на экране. Большую часть времени он уныло волочился в середине первой десятки рейтинга Nielsen, изредка забираясь в Топ-3 самых популярных сериалов на стриминге, но то было в отсутствие достойных конкурентов.

С появлением же оного в лице стартовавшего 23 апреля фэнтези-эпика «Тень и кость» от Netflix, всё встало на свои места. Свежий хит стриминг-гиганта не оставил шансов остальным, обойдя даже титулованный «Рассказ служанки» и оказавшись в три раза популярнее супергеройского экшена с Энтони Маки и Себастианом Стэном.

Полный список самых популярных сериалов потоковых сервисов с 26 апреля по 2 мая 2021 года выглядит так:

Теги
Сокол и Зимний солдатТень и кость
Комментарии (6)

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