Дженсен Эклс обещает скорое появление первых кадров с Солдатиком из третьего сезона «Пацанов»

В честь близящегося Дня Памяти в США официальный твиттер-аккаунт корпорации Vought International опубликовал свежий промо-арт третьего сезона «Пацанов» в виде обложки комикса с Солдатиком — первым супергероем Америки. В памяти простых американцев, надо полагать, он до сих пор остаётся символом отваги, смелости и героизма.

Обложку нарисовал соавтор «Пацанов» и один из исполнительных продюсеров их многосерийной экранизации Дэрик Робертсон. Исполняющий роль Солдатика Дженсен Эклс сделал ретвит сообщения, заверив, что его первые кадры в образе уже на подходе.