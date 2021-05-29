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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Дженсен Эклс обещает скорое появление первых кадров с Солдатиком из третьего сезона «Пацанов»

В честь близящегося Дня Памяти в США официальный твиттер-аккаунт корпорации Vought International опубликовал свежий промо-арт третьего сезона «Пацанов» в виде обложки комикса с Солдатиком — первым супергероем Америки. В памяти простых американцев, надо полагать, он до сих пор остаётся символом отваги, смелости и героизма.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Обложку нарисовал соавтор «Пацанов» и один из исполнительных продюсеров их многосерийной экранизации Дэрик Робертсон. Исполняющий роль Солдатика Дженсен Эклс сделал ретвит сообщения, заверив, что его первые кадры в образе уже на подходе.

Теги
Пацаны
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