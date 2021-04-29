 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Авторы Black Mesa создали виртуальный тур по миру Xen Ещё одного бога заказывали? Стало известно, кого сыграет Рассел Кроу в «Торе 4» Тестирование Resident Evil Re:Verse открывает главную тайну серии «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» переехал «Мортал Комбат» в американском бокс-офисе «Гнев человеческий» не оставил ни одного шанса другим фильмам в отечественном прокате
СЕРИАЛЫ
68
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

«Пацаны» хвастаются подарком на День супергероев от соавтора комикса-первоисточника

Многосерийная антигеройcкая сатира «Пацаны», чья творческая команда с февраля трудится не покладая рук над третьим сезоном, отметила Национальный день супергероев, опубликовав в своём официальном твиттере постер-подарок — ансамблевый плакат от Дэрика Робертсона, художника и соавтора одноимённого комикса-первоисточника.

На групповом постере нашлось место всем главным действующим лицам сериала-адаптации Эрика Крипке — условным союзникам, непримиримым противникам и даже разнесчастному киту.

Постеры сериала «Пацаны»
Теги
ПостерыГалереяПацаны
Комментарии

Ещё на эту тему

19Шоураннера «Пацанов» шокировал эпизод третьего сезона Herogasm о супергеройской оргии 5Шоураннер «Пацанов» подтвердил: Сценарий супергеройского блокбастера о «Семёрке» существует 2«Сверхъестественный» Дженсен Эклс прибыл на съёмки третьего сезона «Пацанов»

Тоже интересно

1Передовая лицевая анимация в открывающей сцене Life Is Strange: True Colors 3На русском языке выйдет манга Death Note: Short Stories 5Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк присоединится к «Секретному вторжению» Marvel 22Гай Ричи против Гая Ричи: «Гнев человеческий» побеждает по сборам «Джентльменов» 20Ещё одного бога заказывали? Стало известно, кого сыграет Рассел Кроу в «Торе 4»

Далее на КГ

0
Все пытаются друг друга поиметь в трейлере третьего сезона эротической драмы «Содержанки»
 4
Партизан-супергерой крошит гитлеровцев в трейлере военного экшена «Красный призрак»
 1
Лорд Семи Башен засветился в свежем промо фэнтези-эпика «Колесо Времени»
 3
Галь Гадот сыграет главную роль в романтической фантастике про вечную любовь в мультивселенной
 4
Звезда «Игры престолов» лишил Кейли Куоко сериальной девственности
 5
Мэтт Смит и Эмма Дарси в образах Таргариенов на первых закадровых фото приквела «Игры престолов»
 11
Скарлетт Йоханссон чествует Наташу Романофф в специальном видео из «Чёрной вдовы»
 13
«Вампиры средней полосы» продлены на второй сезон
 3
DC в ударе: второй глобальный сбор фанатов DC Fandome состоится 16 октября 2021 года
 13
Всё смешалось на Netflix: крепкая инфлюенсерша и женственный аутсайдер на первых кадрах ремейка «Это всё она»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Крис Пратт воюет с пришельцами в тизере футуристического экшена «Война будущего»
 
Кино Хватит это терпеть! Тэнди Ньютон возвращает себе настоящее имя
 
Кино «Майор Гром» проваливается в прокате: 100 млн на старте и призрачные шансы отбить бюджет
 
Кино Назад в кино: «Мэверик» (Maverick, 1994)
 
«Суперкрошки» Хлоя Беннет и Дав Кэмерон на первом официальном промо-арте сериала
 
Кино Мортал Комбат - обзор фильма
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Телеовощи (трансляция)

Выйдут в мае

2 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
3 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
4 Вт21:45ЕВА (трансляция)
5 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
7ЕВА
 
 
6Телеовощи – 389: Либидобой
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 459: «Гнев человеческий» и «Рыцари справедливости»
 
13Ноль кадров в секунду – 365: Тренированный рот
 
335 минут назад – 14: «Майор Гром: Чумной Доктор» — сборы и прогнозы
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru