«Пацаны» хвастаются подарком на День супергероев от соавтора комикса-первоисточника

Многосерийная антигеройcкая сатира «Пацаны», чья творческая команда с февраля трудится не покладая рук над третьим сезоном, отметила Национальный день супергероев, опубликовав в своём официальном твиттере постер-подарок — ансамблевый плакат от Дэрика Робертсона, художника и соавтора одноимённого комикса-первоисточника.

На групповом постере нашлось место всем главным действующим лицам сериала-адаптации Эрика Крипке — условным союзникам, непримиримым противникам и даже разнесчастному киту.