«Сверхъестественный» Дженсен Эклс прибыл на съёмки третьего сезона «Пацанов»

Съёмки третьего сезона «Пацанов» начались ещё в феврале, но заявленный в актёрском составе продолжения Дженсен Эклс пока не появлялся на съёмочной площадке, хотя мы уже видели за работой его дублёра. Но актёр уже прибыл в Торонто и приступит к работе через две недели, по истечении обязательного карантина.

В сториз своего инстаграма Эклс опубликовал замечательный, истинно карантинный фотопортрет, сообщив о том, что обратный отсчёт пошёл. Канадским поклонникам бывшего Дина Винчестера рекомендуется активизироваться и держать наготове камеры, дабы в скором времени наводнить сеть «пиратскими» фото со съёмок.

Как известно в третьем сезоне антигеройской сатиры Эрика Крипке Дженсен Эклс сыграет первого супергероя Америки по прозвищу Солдатик — ветерана Второй мировой, возглавлявшего первую команду супергероев под названием «Расплата».