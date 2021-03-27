В третьем сезоне «Пацанов» появится Маленькая Нина — повёрнутая на секс-игрушках глава русской мафии

В актёрском составе «Пацанов» Эрика Крипке свежее пополнение — в третий сезон записалась Катя Винтер («Декстер», «Сонная лощина»), которая сыграет злодейку Маленькую Нину, работающую с Vought главу русской мафии и большую любительницу секс-игрушек.

О сюжете третьего сезона подробностей пока не поступало. Известно лишь очевидное: противостояние «Пацанов» и «Семёрки» продолжится, героям предстоит иметь дело с последствиями произошедшего в финале второго сезона, сюжет углубится в историю супергероев корпорации Vought. Ах да, ещё нас ждёт экранизация мини-серии Herogasm о супергеройской оргии.

В остальных ролях знакомые всё лица: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Лас Алонсо, Томер Капон, Клаудия Дурмит, Колби Минифи. Не забываем и о новичке Дженсене Эклзе. Съёмки продолжения антигеройской сатиры по комиксам Гарта Энниса полным ходом идут в Торонто.