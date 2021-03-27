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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Патрик Шварценеггер присоединился к Крису Пратту в экшен-триллере «Список смертников» Антуана Фукуа

В многосерийном остросюжетном боевике «Список смертников» видеосервиса Amazon свежее пополнение — роль в сериале, где снимаются Крис Пратт и Тейлор Китч, получил Патрик Шварценеггер («Полночное солнце»). Режиссирует проект Антуан Фукуа («Великий уравнитель»).

Психологический экшен-триллер по одноимённому роману Джека Карра поведает о морпехе Джеймсе Рисе (Пратт), чей взвод попал в засаду, выполняя исключительно важную тайную операцию. Рис возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся и подозрениями в собственной ответственности за произошедшее. В скором времени всплывают новые улики, намекающие, что против Риса ведут игру некие тёмные силы.

Шварценеггер сыграет едва выпустившегося из учебки Донни Митчелла — младшего участника боевого отряда главного героя. Китч сыграет Бена Эдвардса, бывшего морпеха и лучшего друга Риса.

В сериал также успели записаться Констанс Ву, Райли Кио и Джинн Трипплхорн. Фукуа и Пратт выступают исполнительными продюсерами. За сценарий отвечает шоураннер проекта Дэвид Диджилио («Странный ангел»). Производство курируют MRC Television, Civic Center Media и Amazon Studios.

Теги
Список смертниковAmazon
Комментарии (2)

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