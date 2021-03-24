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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Приквел «Властелина колец» показал свежее закадровое фото и объявил нового режиссёра

Творческая команда многосерийного эпического фэнтези по вселенной «Властелина колец» пережила важное пополнение – в команду режиссёров записался Уэйн Че Йип («Утопия», «Проповедник», «Колесо времени»), которому доверили поставить четыре эпизода первого сезона. Объявление сопроводили закадровым фото сериала с новозеландского пляжа — имя нового постановщика запечатлено на хлопушке.

Промо-арт сериала «Властелин колец. Приквел»

Проект является приквелом основной трилогии и в январе обзавёлся развёрнутым официальным синопсисом, подтвердившим, что события сериала развернутся во Вторую эпоху Средиземья.

Сценарный коллектив возглавляют шоураннеры Джон Д. Пэйн, Патрик Маккей и Брайан Когман («Игра престолов»). Первый и второй эпизоды режиссирует Хуан Антонио Байона («Голос монстра»). О дате выхода Amazon пока ничего не сообщает.

Теги
Властелин колец. ПриквелAmazon
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