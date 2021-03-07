Vaught вооружает женщин — свежие закадровые фото третьего сезона «Пацанов»

Шоураннер «Пацанов», с головой погрузившийся в съёмки третьего сезона, не забывает радовать подписчиков своего твиттера снимками, намекающими, о чём пойдёт речь в продолжении антигеройской сатиры. Судя по последним обновлениям, злобная корпорация Vaught нацелилась на прекрасную половину человечества.

Три опубликованных Эриком Крипке закадровых фото посвящены рекламе новой линии смертоносной продукции GalGear — огнестрельного оружия в соответствующей цветовой гамме, разработанного специально для прекрасных дам.