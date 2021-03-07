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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Vaught вооружает женщин — свежие закадровые фото третьего сезона «Пацанов»

Шоураннер «Пацанов», с головой погрузившийся в съёмки третьего сезона, не забывает радовать подписчиков своего твиттера снимками, намекающими, о чём пойдёт речь в продолжении антигеройской сатиры. Судя по последним обновлениям, злобная корпорация Vaught нацелилась на прекрасную половину человечества.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Три опубликованных Эриком Крипке закадровых фото посвящены рекламе новой линии смертоносной продукции GalGear — огнестрельного оружия в соответствующей цветовой гамме, разработанного специально для прекрасных дам.

Промо-арт сериала «Пацаны»
Теги
Пацаны
Комментарии (2)

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