Новые сериалы 8–14 марта: «Единственный»

Рассчитывать на обилие многосерийных премьер в ближайшее время не приходится. Среди более или менее заметных новых сериалов всего один проект — британская фантастическая драма Netflix под названием «Единственный» с не слишком-то оригинальной завязкой.
Пятница, 12 марта
драма, фантастика
В ролях Ханна Уэйр, Зои Таппер, Димитрий Леонидас, Амир Эль-Масри, Паллави Шарда, Диамэйд Мёртаг
Создатель Ховард Оверман
События научно-фантастической драмы разворачиваются в ближайшем будущем, где простейший ДНК-тест позволяет любому отыскать свою вторую половину. История рассказывает, что может произойти, если твой идеальный партнёр хранить тёмные секреты и скрывает страшные намерения.
И снова перед нами фантастические истории о том, как наука помогает человечеству устроить личную жизнь. Правда, сериал не скрывает: когда дело доходит до человеческих взаимоотношений, даже передовые алгоритмы ничего хорошего не приносят.
комедия, анимационный
В ролях Дэна Снайдер, Седрик Ярбро, Дэвид Херман, Том Кенни, Сара Чок, Кайл Кинан
Создатель Вако Оджин, Роджер Блэк
В мультипликационной чёрной комедии речь пойдёт о полицейском управлении крохотного городка Парадайз. Главные герои — очень плохие копы. Не в том смысле, что они все из себя опасные и крутые. Нет, они в буквальном смысле откровенно дерьмовые полицейские.
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