Новые сериалы 8–14 марта: «Единственный»

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Netflix

События научно-фантастической драмы разворачиваются в ближайшем будущем, где простейший ДНК-тест позволяет любому отыскать свою вторую половину. История рассказывает, что может произойти, если твой идеальный партнёр хранить тёмные секреты и скрывает страшные намерения.

И снова перед нами фантастические истории о том, как наука помогает человечеству устроить личную жизнь. Правда, сериал не скрывает: когда дело доходит до человеческих взаимоотношений, даже передовые алгоритмы ничего хорошего не приносят.