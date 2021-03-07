Телеовощи. Выпуск 382: Джедайский Тиндер

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«Космический Джем 2» — схватка Багза Банни с Маской, Джокером и Волдемортом?

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«Ремейк нашей жизни» — трейлер фантастического аниме про разработчика видеоигр, оказавшегося в прошлом

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«Меня выгнали из отряда героя» — первый трейлер нового фэнтези без попаданцев

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«Что если чрезвычайно продвинутая RPG...» — второй трейлер и дата выхода аниме о вреде реализма в играх

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«86» — второй трейлер и дата выхода нового аниме от студии A-1 Pictures

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«Почётная ученица в школе магии» — новый тизер с кадрами из аниме и авторы спин-оффа «Непутёвого ученика в школе магии»

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Создатель «Теории большого взрыва» представляет новый ситком — о дружбе американского морпеха и выходца из Афганистана (трейлер)

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Netflix потратил рекордную для европейского рынка сумму за права на хоррор-триллер с Кристианом Бэйлом

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Просто коллеги Баки Барнс и Сэм Уилсон спасают мир в свежем тизере «Сокола и Зимнего солдата»

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Демонесса Лесли-Энн Бранд прощается с «Люцифером»