Телеовощи. Выпуск 382: Джедайский Тиндер

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:33 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:29 —
|Обсуждение новостей
|35:19 —
|«Обломки» (Debris) — 1x01
|47:30 —
|«Засланец из космоса» — 1x06
|56:45 —
|«Новобранец» — 3x07
|01:04:57 —
|«Бесконечный поезд» — 1x08—10 (впечатления Ларисы)
|01:08:03 —
|«Бесконечный поезд» — 2x01
|01:12:46 —
|«Хильда» — 1x07
|01:20:17 —
|«Гусар» — 1x08
|01:28:23 —
|«Голяк» — 2x02
|01:35:25 —
|«Последний танец» — 1x10 (финал сериала)
|01:57:31 —
|«Чародей» — 1x14 (впечатления Льва и Ларисы)
|02:05:25 —
|«Тьма» — 2x03 (впечатления Льва)
|02:29:46 —
|«Вавилон 5» — 4x17 (впечатления Юрия)
|02:36:20 —
|«Футурама» — 2x06 (впечатления Ларисы)
|02:40:32 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x13 (впечатления Юрия и Льва)
|02:47:59 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|03:11:28 —
|Благодарим наших спонсоров
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