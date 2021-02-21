Телеовощи. Выпуск 380: Облегчённая версия

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:44 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:17 —
|Обсуждение новостей
|37:28 —
|«Команда» (The Crew) — 1x01
|46:50 —
|«Молодой „Скала“» (Young Rock) — 1x01
|53:49 —
|«Кларисса» (Clarice) — 1x01
|01:02:42 —
|«За час до рассвета» — 1x01—02
|01:11:30 —
|«Новобранец» — 3x05
|01:26:03 —
|«Пришелец-постоялец» — 1x04
|01:34:05 —
|«Бесконечный поезд» — 1x08
|01:39:40 —
|«Последний танец» — 1x08
|01:46:32 —
|«Вавилон 5» — 4x15 (впечатления Юрия)
|01:52:33 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x11 (впечатления Юрия и Льва)
|02:00:11 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|02:16:57 —
|Благодарим наших спонсоров
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