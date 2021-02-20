Джей Джей Абрамс готовит фантастический триллер про студента для HBO Max

Активизировавшийся Джей Джей Абрамс берёт на себя ответственность за ещё один многосерийный проект для HBO Max. Потоковый сервис одобрил разработку фантастического триллера Subject To Change.

Главный герой истории — отчаявшийся студент колледжа, который подписывается на клинические испытания, вовлекающие парня в сумасшедшее, ужасающее, искажающее разум и реальность приключение.

Джей Джей Абрамс выступает создателем будущего сериала. Шоураннером назначена Дженнифер Йейл («Видеть»), которая также числится исполнительным продюсером совместно с Абрамсом и Беном Стивенсом. Производством занимается студия Bad Robot совместно с Warner Bros. TV.