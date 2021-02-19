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Первоисточник: comic.systems Прямая ссылка на новость:

Первый кадр «Аквамена: Короля Атлантиды» подчёркивает выдающиеся черты царевны Меры и её мужа

Встречайте первые кадры мультсериала «Аквамен: Король Атлантиды» (Aquaman: King of Atlantis). Да, не так мы представляли правителей морских глубин DC, но HBO Max художники — они так видят. Благодаря им обладатель внушительного трезубца Аквамен стал ещё брутальнее, да и его жену Меру аниматоры наградили не менее выдающимися внешними данными.

Кадры из сериала «Аквамен: Король Атлантиды»

Мини-сериал поведает весёлые истории из жизни свежекоронованного царя всех морей. После восхождения на престол Артуру Карри сразу придётся наводить порядок на воде и на суше, а заодно бороться с древним злом и сводным братом. Верный учитель Вулко и сексапильная морская царевна ему в этом помогут.

Кадры из сериала «Аквамен: Король Атлантиды»

Приглашены ли Джейсон Момоа и Эмбер Хёрд озвучивать своих персонажей, пока не сообщается.

Шоураннерами работают Виктор Кортрайт («Рёв громовых котов») и Марли Халперн-Грэйзер («Бэтмен против Черепашек-ниндзя»). Продюсером трёхсерийного великолепия выступает режиссёр киношного «Аквамена» Джеймс Ван.

А вот и логотип:

Кадры из сериала «Аквамен: Король Атлантиды»
Темы
 
Аквамен: Король Атлантиды
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