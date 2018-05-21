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«Рёв громовых котов» — анонс мультсериала

Отрицающая связь с реальностью современная анимационная стилистика добралась до очередной мультипликационной классики — студия Warner Bros. Animation готовит мультсериал «Рёв громовых котов» (ThunderCats Roar). Анимационная фантастическая экшен-комедия представит новый дизайн известных персонажей, принадлежность коих к семейству кошачьих нынче практически не прослеживается.

Свежий ремейк расскажет о новых приключениях громовых котов (громокошек) — жителей древней легендарной Тандеры, очутившихся далеко от родины на планете под названием Третья Земля. В повествовании задействованы хорошо знакомые поклонникам мультсериала Лайон-О, Тайгра, Читара, Пантро, Уойли Кит и Уойли Кэт.

Премьера состоится в следующем году на канале Cartoon Network. В сети уже появился видеоролик, повествующий о работе над проектом.

26 Обсудить
Темы
 
Видео Рёв громовых котов
 
Mimimi
Лучший комментарий
+32

Всё просрали, а всё из-за успеха Вселенной Стивена или Времени Приключений где всё сахарно и воздушно, надо смирится что не будет больше сериалов с крутыми и пафосными героями
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