«Рёв громовых котов» — анонс мультсериала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Отрицающая связь с реальностью современная анимационная стилистика добралась до очередной мультипликационной классики — студия Warner Bros. Animation готовит мультсериал «Рёв громовых котов» (ThunderCats Roar). Анимационная фантастическая экшен-комедия представит новый дизайн известных персонажей, принадлежность коих к семейству кошачьих нынче практически не прослеживается.

Свежий ремейк расскажет о новых приключениях громовых котов (громокошек) — жителей древней легендарной Тандеры, очутившихся далеко от родины на планете под названием Третья Земля. В повествовании задействованы хорошо знакомые поклонникам мультсериала Лайон-О, Тайгра, Читара, Пантро, Уойли Кит и Уойли Кэт.

Премьера состоится в следующем году на канале Cartoon Network. В сети уже появился видеоролик, повествующий о работе над проектом.