Новые сериалы 21–27 мая

Сериальная неделя выдастся одной из самых спокойных в году. На фоне повального ухода проектов из эфира на продолжительный летний хиатус и отсутствия каких бы то ни было премьер состоится лишь одно возвращение — потоковый сервис Netflix покажет третий сезон мультсериала «Охотники на троллей».

Понедельник, 21 мая

Конец сезона 2 CBS Всё схвачено Man With a Plan комедия В ролях Мэтт Леблан, Грэйс Кауфман, Мэттью Макканн, Хала Финли, Джессика Чаффин, Мэтт Кук Создатель Джеки Биэн, Джефф Филго Второй сезон семейного ситкома завершится двадцать первым эпизодом под названием Family Business. Канал CBS продлил сериал на третий сезон.

Конец сезона 1 AMC Террор The Terror драма, триллер В ролях Джаред Харрис, Тобайас Мензис, Киран Хайндс, Пол Рэди, Адам Нагаитис, Нив Нилсен Создатель Дэвид Кайганич Мистический триллер завершится десятым эпизодом под красноречивым названием We Are Gone. Видео

Вторник, 22 мая

Конец сезона 1 ABC (US) Для людей For the People драма В ролях Реге-Жан Пейдж, Бритт Робертсон, Бен Раппапорт, Вонди Кёртис-Холл, Бен Шенкман, Анна Дивер Смит Создатель Пол Уильям Дэвис Десятая серия This Is What I Wanted To Say станет заключительной для первого сезона юридической драмы. Телеканал ABC продлил проект на второй сезон. Видео

Конец сезона 15 CBS Морская полиция: Спецотдел NCIS боевик, детектив, драма В ролях Марк Хэрмон, Саша Александр, Майкл Уэзерли, Поли Перретт, Дэвид Маккаллум, Шон Мюррэй Создатель Дональд П. Беллисарио, Дон Макгилл Пятнадцатый сезон процедурала завершится двадцать четвёртым эпизодом Date with Destiny.

Конец сезона 1 ABC Разделённые вместе Splitting Up Together комедия В ролях Оливер Хадсон, Дженна Фишер, Оливия Кевилл, Ван Кросби, Келси Эсбиль, Сандер Томас Создатель Эмили Капнек Восьмая серия под заголовком Heat Wave станет финальной для первого сезона семейной комедии. Телеканал ABC обеспечил сериалу второй сезон. Видео

Конец сезона 4 The CW Флэш The Flash фантастика, боевик, приключения, драма В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер Создатель Грег Берланти Четвёртый сезон супергеройской драмы на сверхскоростях завершится двадцать третьей серией под названием We Are The Flash. Канал The CW продлил сериал на пятый сезон. Видео

Конец сезона 9 ABC Бывает и хуже The Middle комедия, семейный В ролях Патриция Хитон, Нил Флинн, Чарли Макдермотт, Иден Шер, Аттикус Шаффер, Крис Кэттэн Создатель Эйлин Хейлер, ДиЭнн Хэйлин Семейная комедия завершится двадцать четвёртой серией девятого сезона под названием A Heck of a Ride. Канал ABC попрощался с сериалом.

Среда, 23 мая

Конец сезона 4 FOX Империя Empire драма, музыкальный В ролях Терренс Ховард, Тараджи П. Хенсон, Трэй Байерс, Джусси Смоллетт, Габури Сидибе, Кэйтлин Даблдэй Создатель Ли Дэниелс, Дэнни Стронг Четвёртый сезон музыкальной драмы завершит восемнадцатая серия The Empire Unpossess'd. Канал FOX продлил проект на пятый сезон. Видео

Конец сезона 1 Syfy Криптон Krypton научная фантастика В ролях Кэмерон Кафф, Джорджина Кэмпбелл, Йен Макэлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Блейк Ритсон Создатель Дэвид С. Гойер Десятый эпизод под названием The Phantom Zone станет заключительным для первого сезона супергеройского приквела. Кабельный канал Syfy пока не сообщал, будет ли продлевать сериал. Видео

Звезда Star драма В ролях Бенжамин Брэтт, Бриттани О'Грэйди, Джуд Деморест, Куин Латифа, Райан Дестини, Amiyah Scott Создатель Ли Дэниэлс, Том Донахи Конце сезона 2 Второй сезон музыкальной драмы завершит восемнадцатый эпизод Thirty Days to Famous. В начале мая канал FOX гарантировал проекту третий сезон. Видео

Четверг, 24 мая

Конец сезона 1 Freeform Сирена Siren драма, мистика В ролях Алекс Роу, Элайн Пауэлл, Фола Эванс-Акингбола, Йен Вердан, Рина Оуэн Создатель Эмили Уайтселл Первый сезон фэнтезийного триллера завершится десятым эпизодом под названием Aftermath. Канал Freeform продлил сериал на второй сезон. Видео

Пятница, 25 мая

Сезон 3 Netflix Охотники на троллей Trollhunters анимация, фэнтези, приключения В ролях Рон Перлман, Келси Грэммер, Стивен Юн, Чарли Сакстон, Анжелика Хьюстон, Джонатан Хайд Создатель Гильермо дель Торо История повествует о двух лучших друзьях, которые однажды обнаруживают, что прямо под их родным городом существует целый мир, населённый фантастическими существами — злыми и добрыми троллями. Видео

Конец сезона 1 NBC Чемпионы Champions комедия В ролях Андерс Холм, Энди Фавро, Дж. Дж. Тота, Минди Калинг, Музам Маккар, Нина Вадиа Создатель Чарли Грэнди, Минди Калинг Десятая серия Deal Or No Deal станет заключительной для первого сезона ситкома. Телеканал NBC пока не сообщал, что будет делать с сериалом дальше.

Воскресенье, 27 мая

Конец сезона 1 ABC Обман Deception драма, детектив В ролях Лайла Робинс, Роберт Рид Мёрфи, Амори Ноласко, Джастин Чон, Ильфенеш Хадера, Джо Кэрролл Создатель Крис Федак Сериал завершится тринадцатым эпизодом первого сезона под заголовком Transposition. Телеканал ABC отказался продлевать проект на второй сезон. Видео

Конец сезона 1 BBC America Убивая Еву Killing Eve триллер, комедия В ролях Джоди Комер, Сандра О, Фиона Шоу, Оуэн Макдоннелл, Ким Бодниа, Кирби Хауэлл-Баптисте Первый сезон комедийного шпионского триллера завершится восьмым эпизодом God, I'm Tired. В начале апреля кабельный канал BBC America продлил сериал на второй сезон. Видео