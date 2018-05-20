Новые сериалы 21–27 мая

Сериальная неделя выдастся одной из самых спокойных в году. На фоне повального ухода проектов из эфира на продолжительный летний хиатус и отсутствия каких бы то ни было премьер состоится лишь одно возвращение — потоковый сервис Netflix покажет третий сезон мультсериала «Охотники на троллей».
Понедельник, 21 мая
комедия
В ролях Мэтт Леблан, Грэйс Кауфман, Мэттью Макканн, Хала Финли, Джессика Чаффин, Мэтт Кук
Создатель Джеки Биэн, Джефф Филго
Второй сезон семейного ситкома завершится двадцать первым эпизодом под названием Family Business. Канал CBS продлил сериал на третий сезон.
Вторник, 22 мая
драма
В ролях Реге-Жан Пейдж, Бритт Робертсон, Бен Раппапорт, Вонди Кёртис-Холл, Бен Шенкман, Анна Дивер Смит
Создатель Пол Уильям Дэвис
Десятая серия This Is What I Wanted To Say станет заключительной для первого сезона юридической драмы. Телеканал ABC продлил проект на второй сезон.
боевик, детектив, драма
В ролях Марк Хэрмон, Саша Александр, Майкл Уэзерли, Поли Перретт, Дэвид Маккаллум, Шон Мюррэй
Создатель Дональд П. Беллисарио, Дон Макгилл
Пятнадцатый сезон процедурала завершится двадцать четвёртым эпизодом Date with Destiny.
комедия
В ролях Оливер Хадсон, Дженна Фишер, Оливия Кевилл, Ван Кросби, Келси Эсбиль, Сандер Томас
Создатель Эмили Капнек
Восьмая серия под заголовком Heat Wave станет финальной для первого сезона семейной комедии. Телеканал ABC обеспечил сериалу второй сезон.
фантастика, боевик, приключения, драма
В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер
Создатель Грег Берланти
Четвёртый сезон супергеройской драмы на сверхскоростях завершится двадцать третьей серией под названием We Are The Flash. Канал The CW продлил сериал на пятый сезон.
комедия, семейный
В ролях Патриция Хитон, Нил Флинн, Чарли Макдермотт, Иден Шер, Аттикус Шаффер, Крис Кэттэн
Создатель Эйлин Хейлер, ДиЭнн Хэйлин
Семейная комедия завершится двадцать четвёртой серией девятого сезона под названием A Heck of a Ride. Канал ABC попрощался с сериалом.
Среда, 23 мая
драма, музыкальный
В ролях Терренс Ховард, Тараджи П. Хенсон, Трэй Байерс, Джусси Смоллетт, Габури Сидибе, Кэйтлин Даблдэй
Создатель Ли Дэниелс, Дэнни Стронг
Четвёртый сезон музыкальной драмы завершит восемнадцатая серия The Empire Unpossess'd. Канал FOX продлил проект на пятый сезон.
научная фантастика
В ролях Кэмерон Кафф, Джорджина Кэмпбелл, Йен Макэлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Блейк Ритсон
Создатель Дэвид С. Гойер
Десятый эпизод под названием The Phantom Zone станет заключительным для первого сезона супергеройского приквела. Кабельный канал Syfy пока не сообщал, будет ли продлевать сериал.
драма
В ролях Бенжамин Брэтт, Бриттани О'Грэйди, Джуд Деморест, Куин Латифа, Райан Дестини, Amiyah Scott
Создатель Ли Дэниэлс, Том Донахи
Конце сезона 2
Второй сезон музыкальной драмы завершит восемнадцатый эпизод Thirty Days to Famous. В начале мая канал FOX гарантировал проекту третий сезон.
Четверг, 24 мая
Пятница, 25 мая
анимация, фэнтези, приключения
В ролях Рон Перлман, Келси Грэммер, Стивен Юн, Чарли Сакстон, Анжелика Хьюстон, Джонатан Хайд
Создатель Гильермо дель Торо
История повествует о двух лучших друзьях, которые однажды обнаруживают, что прямо под их родным городом существует целый мир, населённый фантастическими существами — злыми и добрыми троллями.
комедия
В ролях Андерс Холм, Энди Фавро, Дж. Дж. Тота, Минди Калинг, Музам Маккар, Нина Вадиа
Создатель Чарли Грэнди, Минди Калинг
Десятая серия Deal Or No Deal станет заключительной для первого сезона ситкома. Телеканал NBC пока не сообщал, что будет делать с сериалом дальше.
Воскресенье, 27 мая
драма, детектив
В ролях Лайла Робинс, Роберт Рид Мёрфи, Амори Ноласко, Джастин Чон, Ильфенеш Хадера, Джо Кэрролл
Создатель Крис Федак
Сериал завершится тринадцатым эпизодом первого сезона под заголовком Transposition. Телеканал ABC отказался продлевать проект на второй сезон.
триллер, комедия
В ролях Джоди Комер, Сандра О, Фиона Шоу, Оуэн Макдоннелл, Ким Бодниа, Кирби Хауэлл-Баптисте
Первый сезон комедийного шпионского триллера завершится восьмым эпизодом God, I'm Tired. В начале апреля кабельный канал BBC America продлил сериал на второй сезон.
драма
В ролях Дональд Сазерленд, Харрис Дикинсон, Хилари Суонк, Брендан Фрэйзер, Анна Чэнселлор, Майкл Эспер
Создатель Саймон Бофой
Мини-сериал Дэнни Бойла завершится десятым эпизодом под названием Consequences. Кабельный канал FX ничего не сообщал о вероятности второго сезона.