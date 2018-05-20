Новости сериалов — лучшее за неделю

«Зачарованные» — трейлер — канал The CW своеобразно обновил историю о добрых ведьмах.

В третьем сезоне «Смертельного оружия» Клейна Кроуфорда сменил Шон Уильям Скотт — Мартина Риггса оставят в покое, и актёр сыграет другого персонажа.

Автор «Готэма» займётся сериалом об Альфреде Пенниуорте — зрителей ждёт очередной многосерийный приквел истории о Бэтмене.

ABC заказал съёмки шестого сезона «Агентов Щ.И.Т.» — продолжение будет укороченным и стартует не раньше следующего лета.

FOX продлил сериал «Готэм» на пятый сезон — и он объявлен заключительным.

«Перерождение» — трейлер — видеоролик пытается продать публике переснятый пилотный эпизод.

Netflix обеспечил сериалу «Затерянные в космосе» второй сезон — продолжение выйдет в следующем году.

Джиллиан Андерсон и Эйса Баттерфилд сыграют в драмеди «Сексуальное воспитание» — им достались роли матери и сына.

«Новобранец» — трейлер — свежий процедурал с Натаном Филлионом стартует осенью.