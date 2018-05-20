Новости сериалов — лучшее за неделю

«Зачарованные» — трейлер — канал The CW своеобразно обновил историю о добрых ведьмах.
В третьем сезоне «Смертельного оружия» Клейна Кроуфорда сменил Шон Уильям Скотт — Мартина Риггса оставят в покое, и актёр сыграет другого персонажа.
Автор «Готэма» займётся сериалом об Альфреде Пенниуорте — зрителей ждёт очередной многосерийный приквел истории о Бэтмене.
ABC заказал съёмки шестого сезона «Агентов Щ.И.Т.» — продолжение будет укороченным и стартует не раньше следующего лета.
FOX продлил сериал «Готэм» на пятый сезон — и он объявлен заключительным.
«Перерождение» — трейлер — видеоролик пытается продать публике переснятый пилотный эпизод.
Netflix обеспечил сериалу «Затерянные в космосе» второй сезон — продолжение выйдет в следующем году.
Джиллиан Андерсон и Эйса Баттерфилд сыграют в драмеди «Сексуальное воспитание» — им достались роли матери и сына.
«Новобранец» — трейлер — свежий процедурал с Натаном Филлионом стартует осенью.
DC Universe заказал съёмки супергеройской драмы «Роковой патруль» — сценаристом истории о супергероях-калеках числится один из авторов «Сверхъестественного».