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«Новобранец» — трейлер

Полицейская драмеди «Новобранец» с Натаном Филлионом обзавелась полноценным трейлером. Премьера сериала состоится этой осенью.

Основанный на истории из жизни процедурал повествует о Джоне Нолане — старейшем новобранце в истории лос-анджелесской полиции. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, Нолан оставляет жизнь в тихом городке и переезжает в Лос-Анджелес в надежде стать полицейским. Окружённый новобранцами, которые младше него на 20 лет, главный герой намерен преодолеть все трудности и осуществить мечту всей своей жизни.

В сериале также снимаются Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон и другие. Исполнительным продюсером и сценаристом выступает работавший с Филлионом в «Касле» Алекси Хоули. Производством занимаются Mark Gordon Company и ABC Studios.

13 Обсудить
Темы
 
Видео Новобранец
 
AlexVolot
Лучший комментарий
+37

В этом мире не так много процедуралов, которые хотелось бы глянуть (особенно от abc). Но схуднувший харизматичный Филлион явно заставляет отойти от этого предубеждения и дать сериалу шанс.
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