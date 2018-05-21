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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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«Невероятная миссис Мэйзел» получила третий сезон от Amazon

Решив не дожидаться намеченной на этот год премьеры второго сезона, потоковый сервис Amazon продлил «Невероятную миссис Мэйзел» на третий. По неофициальным данным, в продолжение войдут десять свежих эпизодов.

Многосерийная драмеди в декорациях Нью-Йорка 50-х годов рассказывает о домохозяйке Мириам «Мидж» Мэйзел (Рэйчел Броснахэн), у которой есть всё для счастья: любящий муж, двое детей и уютная квартира в Верхнем Вест-Сайде. Но однажды благодаря случаю она обнаруживает в себе талант к профессии стендап-комика, и жизнь добропорядочной миссис Мэйзел переворачивается с ног на голову.

Помимо Броснахэн в сериале снимаются Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тони Шалуб и Марин Хинкль и другие.

Эми Шерман-Палладино («Девочки Гилмор») снимает сериал по собственному сценарию и выступает его исполнительным продюсером наравне c Дэниелом Палладино и Даной Гилберт. Производственный процесс контролирует Amazon Studios.

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Невероятная миссис Мэйзел
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