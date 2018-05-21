«Невероятная миссис Мэйзел» получила третий сезон от Amazon

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Решив не дожидаться намеченной на этот год премьеры второго сезона, потоковый сервис Amazon продлил «Невероятную миссис Мэйзел» на третий. По неофициальным данным, в продолжение войдут десять свежих эпизодов.

Многосерийная драмеди в декорациях Нью-Йорка 50-х годов рассказывает о домохозяйке Мириам «Мидж» Мэйзел (Рэйчел Броснахэн), у которой есть всё для счастья: любящий муж, двое детей и уютная квартира в Верхнем Вест-Сайде. Но однажды благодаря случаю она обнаруживает в себе талант к профессии стендап-комика, и жизнь добропорядочной миссис Мэйзел переворачивается с ног на голову.

Помимо Броснахэн в сериале снимаются Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тони Шалуб и Марин Хинкль и другие.

Эми Шерман-Палладино («Девочки Гилмор») снимает сериал по собственному сценарию и выступает его исполнительным продюсером наравне c Дэниелом Палладино и Даной Гилберт. Производственный процесс контролирует Amazon Studios.