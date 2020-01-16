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Мультсериал «Аквамен» Джеймса Вана уплыл на HBO Max

Новый потоковый сервис WarnerMedia HBO Max дал зелёный свет анимационному мини-сериалу «Аквамен: Король Атлантиды» (Aquaman: King of Atlantis). Исполнительным продюсером проекта выступит Джеймс Ван — режиссёр хитового фильма «Аквамен» киновселенной DC, из чего логично следует, что мультсериал будет продолжением полнометражки.

Три отдельно стоящих эпизода расскажут независимые истории из жизни недавно коронованного царя всех морей. Начнётся всё, конечно, с первого для после восседания на трон. Забот хватает — опыта никакого. Начинающему царю придётся иметь дело с обитателями суши, древним злом и сводным братом, тоже претендующим на корону. Слава морским богам, у Артура Карри есть надёжные помощники: его учитель Вулко и сексуальная морская царевна Мера. Каждый научит Аквамена чему-то своему.

Пока неизвестно, будут ли Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо и Патрик Уилсон озвучивать своих персонажей.

Шоураннерами назначены Виктор Кортрайт («Рёв громовых котов») и Марли Халперн-Грэйзер («Бэтмен против Черепашек-ниндзя»). Майкл Клиар, Сэм Реджистер и Роб Хакетт («Болотная тварь») продюсируют проект.

Мини-сериал выйдет не раньше запуска HBO Max этой весной.

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Темы
 
Аквамен: Король Атлантиды
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