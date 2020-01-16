Amazon обеспечил «Джеку Ричеру» полноценный первый сезон

Потоковый сервис Amazon Prime заказал съёмки полного первого сезона экшена «Джек Ричер» по мотивам одноимённой книжной серии.

Был раньше кино-франчайз, но автор романов-бестселлеров Ли Чайлд считает исполнителя главной роли Тома Круза слишком старым и мелким. Для телепроекта найдут кого-то более подходящего, тем более что Чайлд выступает его консультантом и исполнительным продюсером.

В центре сюжета, как и прежде, бывший майор армейской военной полиции, путешествующий по Штатам, расследуя всякие опасные дела. Первый сезон будет основан на первой книге серии «Этаж смерти» (The Killing Floor), где Ричера арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя подозрения, герой сам берётся за поиски киллера.

Шоураннер сериала Ник Сантора («Побег», «Скорпион») также является сценаристом и исполнительным продюсером проекта вместе с режиссёром первого фильма Кристофером Маккуорри.