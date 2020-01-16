The CW заказал первый сезон сериала «Супермен и Лоис»

The CW не может без Человека из стали и делает преемником хитовых «Лоис и Кларка» и «Тайн Смолвиля» сериал «Супермен и Лоис» (Superman & Lois). Телеканал оформил проекту ранний заказ, имея на руках только сценарий пилотного эпизода. Видимо, он очень хорош!

Спин-офф вселенной «Стрелы» поведает о новых приключениях пришельца Кларка Кента и его возлюбленной журналистки Лоис Лейн. До сих пор пара обитала в сериале-побратиме «Супергёрл», но обзаведясь ребёнком, герои заслужили отдельное жильё. Супермену предстоит узнать, что значит быть молодым работающим родителем в мире, наводнённом суперзлодеями.

Тайлер Хэклин и Битси Таллок продолжат играть Супермена и Лоис. Сценаристом и продюсером сериала по мотивам комиксов DC выступает Тодд Хельбинг («Флэш», «Тайны Смолвиля»). Исполнительные продюсеры — Грег Берланти, Сара Шехтер и Джефф Джонс. Первую серию должны снять весной с прицелом на премьеру в будущем телесезоне.