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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:
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Авторы «Звёздного пути» используют отзывы фанатов для работы над ошибками

Пока одни киноделы говорят, что никогда ничего не добьются, слушая многочисленных фанатов, шоураннер телефранчайза «Звёздный путь» Алекс Куртцман считает поклонников культовой вселенной важным источником информации.

Продюсер рассказал о влиянии любви и ненависти зрителей на создание вселенной «Стартрека» и в частности второго сезона сериала «Звёздный путь: Пикар», для которого уже припасена «по-настоящему отличная и удивительная» история.

Думаю, в этом деле важно двигаться постепенно. Получение обратной связи — тоже часть процесса. Прежде чем принять окончательное решение, критически важно выслушать фанатов: узнать, что им нравится, что не нашло отклика или что было неясно, — и убедиться, что действуем соответствующе.

Трудясь над миром «Звёздного пути», я усвоил, что это действительно необходимая составляющая работы над сериалами. Ты должен слушать внимательно и понимать, что иногда люди жалуются на одно, но на самом деле жалуются на нечто другое — на проблему, которая лежит глубже, и ты должен докопаться до её корней. Я хочу учиться на зрительской реакции.

 
Алекс Куртцман, энтузиаст-перфекционист

Патрик Стюарт вернётся на звёздный путь 23 января на потоковом сервисе CBS All Access. Не забудьте поделиться мнением о первом сезоне «Пикара» — оно может быть услышано.

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Звёздный путь: Пикар
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