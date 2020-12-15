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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Дэдпула» сыграет ангела в шестом сезоне «Люцифера»

Портал Entertainment Weekly эксклюзивно сообщает, что в актёрском составе «Люцифера» случилось пополнение. В заключительный сезон мистического процедурала Netflix записались Меррин Данги («Шпионка», «Звёздный путь: Пикар») и Брианна Хилдебранд («Дэдпул»).

Данги перевоплотится в офицера полиции Соню, которая неким образом связана с Аменадиэлем (Д. Б. Вудсайд). Хилдебранд сыграет Рори — мятежного ангела. Рори мечтает пойти по стопам Люцифера (Том Эллис), но позже понимает, что зря его идеализировала.

Съёмки шестого сезона под руководством шоураннеров Джо Хендерсона и Илди Модрович стартовали в октябре. Но прежде чем он выйдет на экраны, зрителям покажут вторую половину пятого сезона, у которой даты выхода до сих пор нет.

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 1 ноябряТом Эллис обещает навсегда распрощаться с «Люцифером» после шестого сезона 7 октябряОфициально стартовали съёмки шестого сезона «Люцифера» 9 сентябряВ финальном сезоне «Люцифера» будет всего 10 эпизодов
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