Звезда «Дэдпула» сыграет ангела в шестом сезоне «Люцифера»

Портал Entertainment Weekly эксклюзивно сообщает, что в актёрском составе «Люцифера» случилось пополнение. В заключительный сезон мистического процедурала Netflix записались Меррин Данги («Шпионка», «Звёздный путь: Пикар») и Брианна Хилдебранд («Дэдпул»).

Данги перевоплотится в офицера полиции Соню, которая неким образом связана с Аменадиэлем (Д. Б. Вудсайд). Хилдебранд сыграет Рори — мятежного ангела. Рори мечтает пойти по стопам Люцифера (Том Эллис), но позже понимает, что зря его идеализировала.

Съёмки шестого сезона под руководством шоураннеров Джо Хендерсона и Илди Модрович стартовали в октябре. Но прежде чем он выйдет на экраны, зрителям покажут вторую половину пятого сезона, у которой даты выхода до сих пор нет.