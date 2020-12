Хейли Стайнфелд в действии — экшен-сцены и рождественское настроение на съёмках сериала «Соколиный глаз» (фото и видео)

Съёмки сериала «Соколиный глаз» сейчас в самом разгаре, и исполнители главных ролей Джереми Реннер и Хейли Стайнфелд уже успели неоднократно засветиться на закадровых фото. Теперь настал черёд съёмок экшен-сцен, и как видим, героине Стайнфелд по имени Кейт Бишоп ещё есть чему поучиться у своего наставника.

Также любопытные прохожие успели заснять несколько роликов, дающих представление о том, какого рода экшен нас ждёт:

???? IG | richardhenrynyc: “Right outside my building last night. #marvel #hawkeye ” pic.twitter.com/hBqgl73jm7

???? | Hailee Steinfeld filming “Hawkeye” on December 11, 2020, in New York. (via deadboy_66 on TikTok) pic.twitter.com/FTMlLqRYG4