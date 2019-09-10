 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Экранизация «Противостояния» Стивена Кинга обрела своего Рэндалла Флэгга Ричард Дормер сыграет Сэма Ваймса, а Джо Итон-Кент — небинарного констебля в экранизации «Стражи» Терри Пратчетта Hulu готовит спин-офф «Рассказа служанки» «Последнее испытание» — финальный трейлер психологической драмы о захвате заложников Disney готовит художественную адаптацию своего мультфильма «Робин Гуд»
14
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Хейли Стайнфелд может стать преемницей Клинта Бартона в сериале «Соколиный глаз»

Многосерийный «Соколиный глаз» нацелился на Хейли Стайнфелд («Бамблби»). Актриса ведёт переговоры об участии в супергеройском экшене Marvel Studios для потокового сервиса Disney+.

Если переговоры завершатся успешно, Стайнфелд сыграет Кейт Бишоп — девушку, которую возьмётся обучать сверхметкий стрелок Клинт Бартон в исполнении Джереми Реннера. Обучившись супергеройским премудростям владения луком и стрелами, мисс Бишоп станет следующим Соколиным глазом.

Недавно у многосерийного боевика появился главный сценарист — авторскую группу сериала возглавил Джонатан Игла («Безумцы»). Премьера проекта состоится нескоро — осенью 2021 года.

14 Обсудить
Темы
 
Соколиный глаз
 
einwind
Лучший комментарий
+25

Ребята выше, видимо, не в курсе, что как-бы все по канону, а комикс о Кейт и Бартоне получил премию Айснера (ту самую, что и Хранители, Убийственная шутка и Город Грехов, ага). Что-что, а пока что этот сериал рассматриваю, как самый интересный и реалистичный из всех анонсированных. С таким первоисточником, и при должном сценарии, должна выйти бомба.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино В киновселенной Marvel появится супергероиня-трансгендер
 
Хейли Стайнфелд может стать преемницей Клинта Бартона в сериале «Соколиный глаз»
 
Соколиный глаз официально обзавёлся многосерийным сольником

Тоже интересно

 
Кино Новый кадр из фильма «Аквамен» с персонажем Джимона Хонсу
 
Кино Новогодняя касса: «Т-34» и «Полицейский с Рублёвки» упрочили лидерство в прокате
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 277: Система верований
 
Кино Официальное название «Эпизода VIII» — «Звёздные войны: Последний джедай»
 
Кино «Апгрейд» — расширенный телеролик без цензуры
 
Кино Тизер пятого фильма Юрия Быкова «Сторож»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в сентябре

13 ПтЕВА (аудио)
13 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
14 СбТелеовощи (аудио)
15 ВсТелеовощи (видео)
15 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 Вт21:45ЕВА (трансляция)
18 СрНоль кадров в секунду (аудио)
18 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
8Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
6ЕВА
 
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
 
15ЕВА – 335: (Не) проспанный
 
9Ноль кадров в секунду – 279: Напрасная трата няшности
 
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Porsche и Polyphony Digital добавят в Gran Turismo Sport новейшие автомобили немецкой маркиRemedy жирно намекнула на появление Алана Уэйка в одном из расширений ControlКиану Ривз приехал на Tokyo Game Show 2019В Rainbow Six Siege стартовала операция Ember Rise, опубликован забавный трейлер выхода с оперативниками Амару и ГойоNintendo предъявила еще одному сайту с пиратским контентом многомиллионый иск
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru