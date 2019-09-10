Хейли Стайнфелд может стать преемницей Клинта Бартона в сериале «Соколиный глаз»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийный «Соколиный глаз» нацелился на Хейли Стайнфелд («Бамблби»). Актриса ведёт переговоры об участии в супергеройском экшене Marvel Studios для потокового сервиса Disney+.

Если переговоры завершатся успешно, Стайнфелд сыграет Кейт Бишоп — девушку, которую возьмётся обучать сверхметкий стрелок Клинт Бартон в исполнении Джереми Реннера. Обучившись супергеройским премудростям владения луком и стрелами, мисс Бишоп станет следующим Соколиным глазом.

Недавно у многосерийного боевика появился главный сценарист — авторскую группу сериала возглавил Джонатан Игла («Безумцы»). Премьера проекта состоится нескоро — осенью 2021 года.