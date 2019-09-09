«Праведные Джемстоуны» получили от HBO второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO одобрил съёмки второго сезона комедии Дэнни Макбрайда «Праведные Джемстоуны». Сериал пользуется успехом у зрителей — в премьерный вечер каждый новый эпизод собирает более 570 тыс. просмотров.

Многосерийная сатира повествует о всемирно известной и нереально богатой семье телевизионных проповедников Джемстоунов, которые достигли вершин популярности отнюдь не из-за своей богобоязненности.

В сериале снимаются Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни, Тони Кавалеро, Тим Балч, Грег Алан Уильямс и Уолтон Гоггинс. Макбрайд режиссирует по собственному сценарию, а также значится исполнительным продюсером проекта наравне с Джоди Хиллом и Дэвидом Гордоном Грином.