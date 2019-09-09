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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Праведные Джемстоуны» получили от HBO второй сезон

Кабельный канал HBO одобрил съёмки второго сезона комедии Дэнни Макбрайда «Праведные Джемстоуны». Сериал пользуется успехом у зрителей — в премьерный вечер каждый новый эпизод собирает более 570 тыс. просмотров.

Многосерийная сатира повествует о всемирно известной и нереально богатой семье телевизионных проповедников Джемстоунов, которые достигли вершин популярности отнюдь не из-за своей богобоязненности.

В сериале снимаются Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни, Тони Кавалеро, Тим Балч, Грег Алан Уильямс и Уолтон Гоггинс. Макбрайд режиссирует по собственному сценарию, а также значится исполнительным продюсером проекта наравне с Джоди Хиллом и Дэвидом Гордоном Грином.

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Праведные Джемстоуны
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