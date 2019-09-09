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«Хранители» — Дэймон Линделоф и компания рассказывают о проекте

Недавно кабельный канал HBO объявил дату премьеры «Хранителей» Дэймона Линделофа и, поскольку до 20 октября ещё уйма времени, выпустил изобилующий новыми кадрами ролик о создании сериала, где авторы и актёры делятся кое-какой информацией о сюжете и рассказывают об уникальности подачи материала.

События непрямого сиквела культового одноимённого комикса Алана Мура разворачиваются в современной альтернативной реальности и опираются на произошедшее в оригинальном сюжете. По словам Линделофа, сериал в частности расскажет о том, как общество относится к воюющим с преступностью героям, которые прячут свои лица под масками.

В сериале снимаются Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Джеймс Волк, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент.

Линделоф выступает создателем, шоураннером, сценаристом проекта, а также числится его исполнительным продюсером наряду с режиссёром пилота Николь Кэссел («Мир Дикого Запада»). За производство отвечают Warner Bros. Television и White Rabbit.

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Видео Хранители
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