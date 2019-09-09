«Хранители» — Дэймон Линделоф и компания рассказывают о проекте

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Недавно кабельный канал HBO объявил дату премьеры «Хранителей» Дэймона Линделофа и, поскольку до 20 октября ещё уйма времени, выпустил изобилующий новыми кадрами ролик о создании сериала, где авторы и актёры делятся кое-какой информацией о сюжете и рассказывают об уникальности подачи материала.

События непрямого сиквела культового одноимённого комикса Алана Мура разворачиваются в современной альтернативной реальности и опираются на произошедшее в оригинальном сюжете. По словам Линделофа, сериал в частности расскажет о том, как общество относится к воюющим с преступностью героям, которые прячут свои лица под масками.

В сериале снимаются Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Джеймс Волк, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент.

Линделоф выступает создателем, шоураннером, сценаристом проекта, а также числится его исполнительным продюсером наряду с режиссёром пилота Николь Кэссел («Мир Дикого Запада»). За производство отвечают Warner Bros. Television и White Rabbit.