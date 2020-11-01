Том Эллис обещает: после шестого сезона он распрощается с «Люцифером» навсегда

Мистический процедурал «Люцифер», отличившийся дьявольской живучестью, всё-таки обзавёлся конечным количеством сезонов — этим летом потоковый сервис Netflix официально даровал сериалу шестой сезон, которым вся история теперь уже наверняка и завершится. Впрочем, то же самое говорили и о пятом. Вдобавок, телевселенная DC рано или поздно может пригласить властителя ада в какой-нибудь из своих многочисленных сериалов.

Вероятно, поэтому побывавшего в гостях подкаста Kings of Con Тома Эллиса спросили, не планирует ли он в ближайшем будущем вернуться к роли Люцифера Морнингстара. Эллис заявляет, что по окончании шестого сезона попрощается с персонажем навсегда.

Шесть сезонов сериала — это настоящее достижение. Я проделал громадное эмоциональное путешествие и не думаю, что захочу его продолжить. Даже так: я знаю, что не захочу продолжать. В основном потому, что хочу удостовериться, что мы завершаем эту историю. Вдобавок я отлично провёл время, снимаясь в «Люцифере». Думаю, достойный финал сериала — это идеальный вариант. Том Эллис, готов попрощаться

Съёмки заключительного сезона под присмотром шоураннеров Джо Хендерсон и Илди Модрович стартовали в начале октября, а зрителям ещё предстоит увидеть вторую половину пятого сезона, точной даты выхода у которой пока нет.