Элизабет Кин против Рэймонда Реддингтона в тизере восьмого сезона «Чёрного списка»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал NBC выкатил свежий тизер «Чёрного списка» — восьмой сезон остросюжетной драмы с Джеймсом Спейдером и Меган Бун стартует 13 ноября и, судя по ролику, сосредоточит внимание на бескомпромиссном противостоянии Элизабет Кин (Бун) и Рэймонда «Рэда» Реддингтона (Спейдер). Немаловажную роль в их войне сыграет мать главной героини Катарина Ростова (Лайла Роббинс).

В сериале также снимаются Диего Клаттенхофф, Амир Арисон, Гарри Ленникс, Можан Марно и Хишам Тафик. За сценарий по-прежнему отвечают Джон Бокенкамп и Джон Эйзендрат, а за производством присматривают Sony Pictures Television, Davis Entertainment и Universal Television.