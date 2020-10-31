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Элизабет Кин против Рэймонда Реддингтона в тизере восьмого сезона «Чёрного списка»

Телеканал NBC выкатил свежий тизер «Чёрного списка»восьмой сезон остросюжетной драмы с Джеймсом Спейдером и Меган Бун стартует 13 ноября и, судя по ролику, сосредоточит внимание на бескомпромиссном противостоянии Элизабет Кин (Бун) и Рэймонда «Рэда» Реддингтона (Спейдер). Немаловажную роль в их войне сыграет мать главной героини Катарина Ростова (Лайла Роббинс).

В сериале также снимаются Диего Клаттенхофф, Амир Арисон, Гарри Ленникс, Можан Марно и Хишам Тафик. За сценарий по-прежнему отвечают Джон Бокенкамп и Джон Эйзендрат, а за производством присматривают Sony Pictures Television, Davis Entertainment и Universal Television.

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Видео Чёрный список
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