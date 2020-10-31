Технотриллер «Некст» завершится на первом сезоне

Фантастический триллер «Некст» долго и мучительно добирался до экранов, только чтобы со впечатляющей скоростью оттуда вылететь. 10-серийный первый сезон оказался для сериала последним — телеканал FOX закрыл проект по причине низких рейтингов. Каждый новый эпизод собирает у экранов чуть меньше 1,7 млн человек при рейтинговом показателе 0,3 в ключевой возрастной категории «18–49 лет». Никуда не годится.

Сериал рассказывает о сверхпродуктивном искусственном интеллекте neXt, обретшем свободу действий благодаря информации, которую закрытая сеть успела накопить за время, проведённое в служении человечеству. Создатель neXt Пол Леблан (Джон Слэттери) пытается предотвратить катастрофу, но вылетает из собственной компании стараниями родного брата Теда (Джейсон Батлер Харнер). Пол не оставляет попыток спасти человечество и находит помощь у спецагента Ши Салазар (Фернанда Андраде) и её команды.

Ведущим сценаристом и создателем проекта выступил Мэнни Кото («24 часа»). Первый сезон режиссировали Джон Рекуа и Гленн Фикарра.