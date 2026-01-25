Рэйф Файнс ненароком раскрыл нового Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттера»

Кажется, Рэйф Файнс только что ненароком раскрыл исполнителя роли Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру». Отвечая на вопрос журналистов о том, кого он считает идеальным выбором, актёр даже показался слегка обескураженным. Очевидно, что по его информации, кастинг Киллиана Мёрфи — вопрос решённый.

Но мне сказали, что они его уже нашли, разве нет? И я уже говорил, что Киллиан Мёрфи очень хорош. Это действительно отличный выбор. Я думаю, они уже его утвердили... Я не знаю, мне так казалось.

Такие слухи ходили давно, и, по всеобщему мнению, никто лучше Мёрфи на роль того, чьё имя нельзя произносить, не подходит.

На днях стало известно, что музыку для нового «Гарри Поттера» напеишет сам Ханс Циммер, что лишний раз подчёркивает высокий статус проекта. Да и актёры, за небольшим исключением, подобрались солидные: Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Ник Фрост (Рубеус Хагрид), Бел Паули (Петуния Дурсль) и Паапе Эссьеду (Северус Снейп). Роли центральной троицы исполняют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.