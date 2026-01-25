 
 
День Дюны: Роберт Дауни-младший и Тимоти Шаламе придумали название для новой вариации «Барбенгеймера» Холли Хантер рассказала, когда может приступить к озвучке Эластики для «Суперсемейки 3» Галь Гадот подвергнет зрителей новым приключенческим пыткам по мотивам бестселлеров Пока что держит слово: Marvel якобы собирается завершить сагу о перезапущенной «Ультимативной» вселенной Пристрелили-таки: ремейк Prince of Persia: The Sands of Time отменили окончательно
СЕРИАЛЫ
577

Рэйф Файнс ненароком раскрыл нового Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттера»

Источник: Rodin Eckenroth / Getty Images / Warner Bros. / Courtesy Everett Collection

Кажется, Рэйф Файнс только что ненароком раскрыл исполнителя роли Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру». Отвечая на вопрос журналистов о том, кого он считает идеальным выбором, актёр даже показался слегка обескураженным. Очевидно, что по его информации, кастинг Киллиана Мёрфи — вопрос решённый.

Но мне сказали, что они его уже нашли, разве нет? И я уже говорил, что Киллиан Мёрфи очень хорош. Это действительно отличный выбор. Я думаю, они уже его утвердили... Я не знаю, мне так казалось.

Такие слухи ходили давно, и, по всеобщему мнению, никто лучше Мёрфи на роль того, чьё имя нельзя произносить, не подходит.

На днях стало известно, что музыку для нового «Гарри Поттера» напеишет сам Ханс Циммер, что лишний раз подчёркивает высокий статус проекта. Да и актёры, за небольшим исключением, подобрались солидные: Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Ник Фрост (Рубеус Хагрид), Бел Паули (Петуния Дурсль) и Паапе Эссьеду (Северус Снейп). Роли центральной троицы исполняют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.

Ещё на эту тему

18Музыкальный волшебник Ханс Циммер напишет звуковую дорожку для сериала по «Гарри Поттеру» 36Волан-де-Морт женщина? Стали известны детали кастинга сериала по «Гарри Поттеру»

Крис Хемсворт и его четыре мощные тачки в криминальном триллере «Ограбление в Лос-Анджелесе»
Друзья-злодеи Брюса Уэйна уже не стесняются ненавидеть его на страницах Absolute Batman #16
Сэм Рэйми и Netflix загрузили создателей триллера «Замри» экранизацией ужаситка
«Зверополис 2» близок к цифровому релизу
Dynamite опять перезапустит комикс про Вампиреллу
Nioh 3 — 17 минут геймплея, готовящих к скорому релизу soulslike-экшена
Новый трейлер Sea of Remnants заряжает духом приключений и показывает разнообразный геймплей
Half Sword — новый трейлер вирусного хита встречает публику сумасшедшей песней
Комикс про маньяка Деревенщину из Dead by Deadlight получил первые страницы и новые обложки
Рецензия и отзывы на фильм «Возвращение в Сайлент Хилл»
Игры Acheia — тизер новой игры от идейного вдохновителя Distortion
 
Кино Бескомпромиссная мамка Милла Йовович крошит врагов в трейлере боевика «Мститель»
 
Кино Дженна Ортега и Натали Портман на стрёме: первый кадр из триллера «Галеристка»
 
«Выбирайте неудачника»: Фрэнк Миллер дал совет начинающим авторам комиксов
 
HBO разрабатывает сиквел «Игры престолов» про Арью Старк
 
Игры Ubisoft просит авторов Star Wars Outlaws увольняться добровольно
 
