 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
КГ играет: EBOLA 2 Телеовощи. Выпуск 615: Рахат-лукум и волшебный камень Голая ирония: Карен Гиллан всё ещё оправдывается за минимум одежды в фильмах «Джуманджи» Представлен новый кадр из пятого сезона «Медленных лошадей» с героем Гэри Олдмена Продолжение иронического детектива «Подслушано в Рыбинске» получило первый тизер
• • •
 
13
СЕРИАЛЫ
1 025

Волан-де-Морт женщина? Стали известны детали кастинга сериала по «Гарри Поттеру»

Источник: Warner Bros.

Несмотря на не совсем каноничного Северуса Снейпа, весь прочий кастинг в новый сериал по «Гарри Поттеру» был близок к идеальному, так что тот единственный промах стал казаться скорее случайностью. Но не тут-то было — известный голливудский инсайдер Дэниэл Рихтман вещает, что Warner Bros. прослушивает на роль Волан-де-Морта как мужчин, так и женщин!

В принципе такой гендер-твист может даже остаться не замеченным, если роль отойдёт, скажем, Тильде Суинтон, но это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Другие центральные роли достались Доминику Маклафлину (Гарри Поттер), Арабелле Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Аластеру Стауту (Рон Уизли), Джону Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Паапе Эссьеду (Северус Снейп), Бел Паули (Петуния Дурсль) и Нику Фрост (Рубеус Хагрид). Также недавно стали известны другие члены семейства Уизли, которых сыграют Тристан Харланд, Габриэль Харланд, Руари Снупер и Грейси Кокрейн (Джинни Уизли).

Съёмки сериала идут полным ходом — работают на двумя сезонами одновременно, в целях экономии времени и ресурсов. Всего их планируется семь.

Комментарии (13)

Ещё на эту тему

37Доминик Маклафлин и Ник Фрост в образе своих героев на новых фото со съёмок сериала «Гарри Поттер» 24Стало известно, кто сыграет семейство Уизли в сериале «Гарри Поттер» 19Рон Уизли и его семья на новых фотографиях со съёмок сериала «Гарри Поттер»

Тоже интересно

9Стриминг AppleTV+ побоялся выпускать сериал с Джессикой Честейн 0Конан, Валерия и Кулл приключенствуют на страницах девятого выпуска Savage Sword of Conan 29Шериф Шон Бин тиранит и угнетает в трейлере сериала «Робин Гуд» 0Чудо-женщина столкнётся с хаосом в лабиринте на страницах Absolute Wonder Woman #11 0Стало известно, кто разозлил Годзиллу в комиксе Godzilla Destroys The Marvel Universe

Далее на КГ

0
Первый выпуск нового комикса по мотивам мультсериала «Уличные акулы» всплыл на поверхность
 1
Новые сезоны мультсериалов «Люди Икс '97» и «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» будут выходить ежегодно
 0
Хищники всё охотятся на Земле в новом выпуске антологии Predator: Black White & Blood
 2
Ноль кадров в секунду. Выпуск 597: Соблазнение жука
 29
Эпичные разборки между жителями Пандоры в трейлере «Аватара: Огонь и пепел»
 8
В бункере было лучше: Джерард Батлер и Морена Баккарин выживают в трейлере фильма «Гренландия: Миграция»
 17
Ребекка Фергюсон и Идрис Эльба сильно переживают перед прилётом ядерной бомбы в трейлере фильма «Дом динамита»
 2
Топ-10 самых дорогих контрактов в истории НБА
 1
Saros — геймплей и дата выхода наследника Returnal
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Весной 2026 года стартует второй сезон фэнтези «Палочка и меч Вистории» — аниме по манге автора «Разве плохо искать себе пару в подземелье?»
 
Кино «Формула 1» с Брэдом Питтом почти заработала $ 600 млн и скоро выходит в цифре
 
Кино Смотреть не буду! Режиссёр оригинального «Голого пистолета» рад успеху перезапуска, но это не его фильм
 
Дед Сэм Фишер идёт на новое дело в трейлере сериала «Splinter Cell: Караул смерти»
 
Создатели «Уэнсдэй» перезагружают «Семейку Аддамс» уже без Netflix и Дженны Ортеги
 
Кино Убийца Мадс Миккельсен ищет детских чудовищ на первом кадре ужастика «Пыльный кролик»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 597: Соблазнение жука
 
3ЕВА
 
 
1Телеовощи – 618: Комедия без границ
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
3ЕВА – 651: Невоспитый герой
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
6ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
 
5Телеовощи – 616: Петровичам привет
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru