Волан-де-Морт женщина? Стали известны детали кастинга сериала по «Гарри Поттеру»

Несмотря на не совсем каноничного Северуса Снейпа, весь прочий кастинг в новый сериал по «Гарри Поттеру» был близок к идеальному, так что тот единственный промах стал казаться скорее случайностью. Но не тут-то было — известный голливудский инсайдер Дэниэл Рихтман вещает, что Warner Bros. прослушивает на роль Волан-де-Морта как мужчин, так и женщин!

В принципе такой гендер-твист может даже остаться не замеченным, если роль отойдёт, скажем, Тильде Суинтон, но это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Другие центральные роли достались Доминику Маклафлину (Гарри Поттер), Арабелле Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Аластеру Стауту (Рон Уизли), Джону Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Паапе Эссьеду (Северус Снейп), Бел Паули (Петуния Дурсль) и Нику Фрост (Рубеус Хагрид). Также недавно стали известны другие члены семейства Уизли, которых сыграют Тристан Харланд, Габриэль Харланд, Руари Снупер и Грейси Кокрейн (Джинни Уизли).

Съёмки сериала идут полным ходом — работают на двумя сезонами одновременно, в целях экономии времени и ресурсов. Всего их планируется семь.