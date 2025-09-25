Недавно глава телевизионного подразделения Marvel Studios Брэд Виндербаум подтвердил, что сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» получит третий сезон. А чуть позднее он поделился новостью, касающейся двух других шоу студии. Виндербаум заявил, что в ближайшие несколько лет новые сезоны мультсериалов «Люди Икс '97» и «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» будут выходить ежегодно. По его словам, каждый год будет новый сезон, что позволит создавать более длинные сюжетные арки.

Вторые сезоны «Людей Икс '97» и «Вашего дружелюбного соседа Человека-паука» выйдут в 2026 году на стриминговом сервисе Disney+. Оба проекта заранее продлили на третьи сезоны.

«Люди Икс '97» продолжают историю героев мультсериала «Люди Икс», показанного в 1992–1997 годах. Премьера проекта стала второй по популярности среди первых сезонов мультсериалов на Disney+. Больше просмотров было только у премьеры шоу «Что если?» об альтернативных версиях персонажей и вселенной Marvel.

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» рассказывает новую версию истории Питера Паркера.

Последним на данный момент анимационным проектом студии стал мини-сериал «Зомби Марвел», вышедший на Disney+ 24 сентября.