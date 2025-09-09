Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро Добрых дел» в трейлере нового мультсериала от «Союзмультфильма»

Осенью прошлого года киностудия «Союзмультфильм» объявила о работе над новым мультсериалом «Чебурашка». Премьера проекта, как оказалось, состоится этой осенью. Об этом киностудия сообщила вчера на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Эксклюзивная премьера нового «Чебурашки» состоится на телеканале «СОЛНЦЕ». Точной даты премьеры у него пока нет, но уже есть первый трейлер.



Зрителей ждут 10 серий, по сюжету которых Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро Добрых дел», чтобы безвозмездно помогать всем, кому нужна помощь. Но эта идея как всегда не приходится по душе Шапокляк, которая тут же создаёт «Бюро Недобрых дел». Сериал разрабатывается под руководством креативного директора «Союзмультфильма» Марии Савиных и арт-директора студии Юлии Евдокимовой.

Техника – 3D-анимация, стилизованная под кукольные мультфильмы. Чтобы достоверно передать пластику персонажей, художники-постановщики «Чебурашки» специально консультировались с создателями кукольных мультфильмов.

Как и герои классических фильмов Романа Качанова, персонажи нового «Чебурашки» живут в небольшом городке.

Дворики с садами и фонтанами, фруктовыми деревьями и детскими площадками, уютные улочки становятся фоном для увлекательных сюжетов, ведь в каждой серии Гене и Чебурашке предстоит сделать новое доброе дело. Цитата из пресс-релиза

В настоящее время идёт работа над игровой картиной «Чебурашка 2», которая выйдет в прокат 1 января 2026 года. И уже заранее известно, что в киносерии будет и третий фильм.

Ранее «Союзмультфильм» начал выпускать свой новый мультсериал «Последний книжный магазин». Также в работе у киностудии находится анимационный проект «ТИН».