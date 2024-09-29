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Опубликован первый кадр из мультсериала «ТИН» в стиле киберпанк

«Союзмультфильм» на своей официальной странице «ВКонтакте» опубликовал первый кадр из мультсериала «ТИН». Даты премьеры у проекта нет, но она состоится скоро. Над анимационным сериалом в стиле киберпанк также работает студия Dikidigital.

• Мультсериал для подростков о навязанных идеалах и о том, как важно быть самим собой

• В Городе Будущего каждый пытается быть похожим на навязанный Идеал, только Тин остаётся настоящей. Поэтому она хуже всех в любых рейтингах. Но именно эта неудачница отправляется в опаснейшее путешествие к сердцу Спиральной Башни, чтобы отключить Совет Интеллектов и спасти мир от катастрофы

Цитата из пресс-релиза

Ранее «Союзмультфильм» объявил о работе над новым мультсериалом «Чебурашка». Его премьера состоится в 2025 году.

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Источник фотографий: Depositphotos

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