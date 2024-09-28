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Вышел фильм о съёмках сериала «Последний богатырь. Наследие»

Вчера состоялась премьера сериала «Последний богатырь. Наследие», который стал продолжением трилогии фильмов «Последний богатырь». В онлайн-кинотеатрах START и Okko вышли две первые серии фэнтези. А сегодня на YouTube-канале START появилась первая часть фильма о съёмках сериала. В самом онлайн-кинотеатре доступны две части фильма о том, как снимали проект.

В сериале будет восемь эпизодов. Премьера третьего состоится на START и Okko 4 октября.

Кроме сиквела у трилогии будет и приквел. Им станет фильм «Финист. Первый богатырь», который выйдет в прокат 1 января 2025 года.

 
Теги
ВидеоПоследний богатырь. Наследие
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Источник фотографий: Depositphotos

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