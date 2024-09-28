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«Союзмультфильм» объявил о работе над новым мультсериалом «Чебурашка»

Источник: «Союзмультфильм»

«Союзмультфильм» на своей официальной странице «ВКонтакте» объявил о работе над новым мультсериалом «Чебурашка». Проект выйдет в 2025 году. В его создании участвует студия Yellow, Black and White, выпустившая фильм «Чебурашка». Но сюжет мультсериала не будет пересекаться с фильмом.

В новом пректе планируется больше 50 эпизодов. В них появятся Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк, крыска Лариска и многие другие персонажи из оригинальных лент Романа Качанова и Эдуарда Успенского.

Мультсериал будет снят в 3D, стилизованном под кукольную анимацию. Ниже его первый концепт-арт.

Также в анонсе опубликовали цитату Юлии Осетинской, генерального продюсера киностудии «Союзмультфильм»:

«В 2020 году мы выпустили новогоднюю короткометражку о Гене и Чебурашке под названием «Секрет праздника», которая получила высокую зрительскую оценку, и мы поняли, что сериалу точно быть. Новый проект будет таким же теплым, камерным и уютным по духу, как и классические мультфильмы: сохраняя эту атмосферу, мы расскажем зрителям новые истории о знаменитых героях».

Цитата из пресс-релиза

Фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2023 года. Он остаётся самым кассовым российским фильмом со сборами, превышающими 6,787 млрд рублей. 1 января 2026 года в прокат выйдет «Чебурашка 2». Будет и третья часть.

Теги
Чебурашка
Комментарии (7)

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